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ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Bütün belediyelerimiz sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar" dedi. Özhaseki, "Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: Bütün belediyelerimiz sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yurt ihtiyacıyla alakalı görüşmesinde çok tatmin edici cevaplar aldığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacak"

"Bütün şehirlerde hazırlıklarını yapmışlar, kayıtlarını yapıyorlar. Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz. Ancak gittiği şehirde yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayanlar, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Bugün içinde ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar."

"Sokağa dökülmek bazı işgüzar muhalefetin işi"

Her ilde kamu kurumlarının misafirhaneleri olduğuna dikkati çeken Özhaseki, AK belediyeler olarak öğrencilere gerekli destekleri de vereceklerini dile getirdi.

Devlet yurtlarının beş yıldızlı otel konforunda olduğunu vurgulayan Özhaseki, yurt çıkmama ihtimaline karşılık AK Partili belediyelerin öğrencilerin müracaatlarını beklediğini ifade ederek, "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar" diye konuştu.

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