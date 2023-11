AK Partili Özcan Türkiye'nin en pahalı suyunu satan belediyeleri tek tek açıkladı: CHP'li belediyeler 'su'dan zengin oldu

“Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Sürekli bir şekilde suyun fiyatını artırmayacağım dedi. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve santraller yapacaktı. Söz konusu proje hayata geçirildiği zaman Yavaş, köylülere suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim demişti. Ancak Sayın Yavaş her vaadinde olduğu gibi bu vaadini de unutup söylediğinin tam tersini yaptı. Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum' iddiasında bulundu. Ancak gelinen noktada Türkiye'nin en pahalı suyunu satıyor. Biz AK Parti grubu olarak ABB Meclisi’nde suya indirim yapılması için önerge verdiğimizde Yavaş daha önerge görüşülmeden fakir fukaranın yardımlarını kesti. Yavaş Ankaralıların ne yazık ki en büyük hayal kırıklığı oldu. Biz her zaman hayırda yarışalım istedik ama Sayın Yavaş hep şerde yarıştı. Yavaş seçimden önce insanlara öyle sözler verdi ki insanlar suyun ücretsiz olacağını bile düşündüler. Bugün Ankara’nın birçok köyüne Yavaş ASKİ tankerleri ile su taşıyor. Hatta Nallıhan’ın Karahisar Köyü’nde su boruları döşeli halde olmasına rağmen Yavaş sırf kendisine oy verilmediği için oradaki vatandaşlara ASKİ’nin tankerleri ile kuyu suyu gönderiyor. İnsanlar içme suyu ihtiyacını uzak mesafelerdeki çeşmelerden pet şişelerini doldurarak sağlıyor. Sayın Yavaş’ı bırakın köyde yaşayan vatandaşlara ucuz su vermeyi su bile veremedi. Su her yerde aynı Allah’ın suyu. Kaynak aynı, boru aynı, arıtma tesisi aynı, hizmet aynı ama fiyat farklı. Mersin’de bir metreküp su 51.68 TL. İzmir’de 44,87 TL, Muğla 42.75 TL, İstanbul 33.58 TL ile Türkiye’nin en pahalı 4’üncü suyunu satıyor. Ancak buna rağmen hala suya yüzde 48 zam talebinde bulunuyorlar. Eğer bu zam talebi onaylanırsa İstanbul’un yeni su fiyatı 45,58 TL olacak ve Türkiye’nin en pahalı suyunu satan 3’üncü belediyesi konumuna geçecek. Ankara’da ise 1 metreküp suyun karşılığı 28,34 TL. Yani baktığımız zaman Yavaş Ankaralılara en pahalı 5’inci suyu satıyor. Ancak aynı Allah’ın suyuna Trabzon 15.48 TL fatura kesiyor. Erzurum’da ise 16.32 TL fatura kesiliyor. Malatya’da 17.80, Kahramanmaraş’ta 18.71, Konya’da ise 22.24 TL fatura kesiliyor”