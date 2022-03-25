AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Büyükşehir ulaşım zammını geri alın

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Kıymetli Ankaralılar. Yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Hükümetimiz otobüsçü esnafımıza verdiği gelir desteğini yüzde 50 artırarak aylık 1995 TL’ye çıkartmıştır. Başından beri Sayın Mansur Yavaş’a önerimiz, ulaşım esnafını sübvanse edin, Ankara’da ulaşıma zam yapmayın olmuştur" dedi.

Özcan, "Çağrımızı yineliyorum. Sayın Mansur Yavaş, Ankaralı’yı ve ulaşım esnafını mutlu edecek formül açıktır. Gelin meclisi olağanüstü toplayalım. Ulaşım esnafına yolcu başı 2 TL fazla destek verelim. Ulaşıma yaptığınız zammı derhal geri çekin. Ulaşım esnafı ve Ankaralı mağdur olmasın. Biz Ankaralı vatandaşlarımızın yanındayız. Onların daha ucuz ulaşımdan yararlanması için hükümetimiz elini taşın altına koymuştur" ifadelerini kullandı.

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