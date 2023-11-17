AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş’a zor sorular: Türkiye gündemine oturdu! ABB’yi paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz?

“Biliyorum bu sorularıma da cevap veremeyeceksiniz ama sorumlu olduğumuz Ankaralılar adına sormaya devam ediyorum. Şu sorularıma cevap verin de PORTAŞ’a, Fen İşleri’ne, Sosyal Hizmetler’e ve Bilgi Işlem’e geçelim. Sürekli ‘Şeffaf’ olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya onun için ısrarla soruyorum; Ankaralının parasını yok eden bankacılık işlemlerini yaparken, aklına muhtaç olduğunuz, özel bankanın yönetim kurulu üyesi meşhur finans uzmanınız Memduh Aslan Akçay’a hangi hakla belediyeyi yönettirdiniz, talimatlar yağdırmasına, Ankaralının parası hakkında karar vermesine nasıl müsaade ettiniz? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiç bir resmî ilişkisi olmayan bu kişiyi 4 yıl tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan ettiniz. Yüklenici ödemelerine, personel maaşlarına, ihalelere dahi karar verebilen bu yetkisiz uzmanınızı kim koydu başucunuzca? Bir tane ehil bürokratınız yok muydu size refakat edecek? 40 bin çalışanınızı yok sayarak Londra’daki resmî görüşmelere, ABB‘de hiç bir resmî sıfatı olmayan bu kişiyle baş başa gittiniz! Hem de tüm masraflarını belediye bütçesinden ödeterek! Neden? Hangi amaçla? Sahi siz ABB‘yi paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz? ABB‘yi kimlere teslim ettiniz?”