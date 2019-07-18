Gündem Akar F-35 kararı NATOnun güney kanadını olumsuz etkileyecek
ANKARA

Akar: F-35 kararı NATO'nun güney kanadını olumsuz etkileyecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi. Akar, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar'dan açıklamalar.
Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar'dan açıklamalar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu belirtti. Akar, şunları söyledi:

"2000’li yılların başından beri yoğun bir şekilde sürdürülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) tedarik çalışmalarımıza stratejik ortağımız ABD’nin vermiş olduğu yanıtlar maalesef geç ve tatmin edici olmaktan uzak kalmıştır. Bu çerçevede S-400 UMBHFSS’nin alımı bir tercih olmaktan çıkıp, bir zorunluluğa dönüşmüştür. F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır.

ABD’deki basiretli ve makul söylemlerin yanı sıra yapılan bir kısım açıklamalar tek taraflı ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır. F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır."

REKLAM

İDLİB’DEKİ GELİŞMELER

İdlib'de son dönemdeki saldırılara ilişkin soru üzerine ise Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) kontrol alanlarını genişletmeye yönelik olarak Rejim tarafından yapılan saldırılar ve atışlar ile bölgedeki gerginlik artmakta, huzur ve istikrar telafisi zor bir şekilde bozulmaktadır. Rejimin bu saldırı ve atışları nedeniyle 400 bine yakın masum insan yerlerinden edilmiş ve evlerini terk ederek İdlib kuzeyine göç etmek zorunda bırakılmıştır. Rusya Federasyonu’ndan 17 Eylül Soçi Mutabakatı’na uygun olarak İdlib’e askeri operasyon, atış ve saldırıların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almasını, Rejimin İGAB güneyinde başlattığı ilerlemenin durdurulmasını ve geri çekilmelerinin sağlanmasını bekliyoruz."

KANDİL BÖLGESİ’NE HAVA HAREKÂTI

Erbil’de konsolosluk çalışanına yönelik alçak saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirten Akar, şehit olan konsolosluk çalışanına rahmet, ailesine sabır diledi. Terörle mücadelenin kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Komandolarımız Pençe Harekatıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaktadır. Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’larımız kullanılmıştır. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

REKLAM

Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz
DÜNYA
Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz

F-35'te ilk raunt bitti: Tüm konsantrasyon MMU’ya aktarılacak
GÜNDEM
F-35'te ilk raunt bitti: Tüm konsantrasyon MMU’ya aktarılacak

F-35 kararı doları etkilemedi
EKONOMİ
F-35 kararı doları etkilemedi
Okan Kocuk resmen Galatasarayda

Okan Kocuk resmen Galatasaray'da
Jean Michael Seri resmen Galatasarayda

Jean Michael Seri resmen Galatasaray'da
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.
Anlaşmada yeri yok

Anlaşmada yeri yok

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.