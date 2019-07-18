F-35 kararı doları etkilemedi

Dolar kuru, NATO ve ABD'den gelen Türkiye ile stratejik ortaklığa değer verildiği açıklamaları ve para politikalarında yaşanan küresel gevşeme beklentisinin getirdiği iyimserlikle TL karşısında şu dakikalarda 5,68 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, yoğun haber akışına rağmen dar bantta işlem görmeye devam ediyor.

Uzmanlar yaşanan bu durumun yabancı yatırımcıların işlem hacminin düşük olması ve yurtiçi yerleşiklerin dolar talebindeki düşüşün etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL saat 07.17 itibarıyla 5.6807/5.6862'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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