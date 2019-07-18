Ekonomi F-35 kararı doları etkilemedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne sakin başladı - 18 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

F-35 kararı doları etkilemedi

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla ilgili kararı ve jeopolitik risklerdeki artış ile Merkez Bankası yönetimindeki değişikliğe rağmen dolar kuru, TL karşısında 5,70 lira altında kalmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları
18 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar kuru, NATO ve ABD'den gelen Türkiye ile stratejik ortaklığa değer verildiği açıklamaları ve para politikalarında yaşanan küresel gevşeme beklentisinin getirdiği iyimserlikle TL karşısında şu dakikalarda 5,68 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, yoğun haber akışına rağmen dar bantta işlem görmeye devam ediyor.

Uzmanlar yaşanan bu durumun yabancı yatırımcıların işlem hacminin düşük olması ve yurtiçi yerleşiklerin dolar talebindeki düşüşün etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL saat 07.17 itibarıyla 5.6807/5.6862'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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