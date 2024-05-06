ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YDS ne zaman? İşte 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihleri!
ÖSYM 2024 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.
2024 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
YDS NEDİR?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.
YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:
Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.
Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.
Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.
Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.
Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.
YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.