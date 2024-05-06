|
Özgün

2024 YDS başvuru ve sınav tarihi açıklandı

24 Mart'ta uygulanan 2024-YDS/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Tüm gözler şimdi bu yılki ikinci YDS oturumunda olacak. Peki, YDS/2 başvuruları ne zaman? İşte, ÖSYM 2024 YDS takvimi...

13:28 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:28 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM 2024 YDS başvuru ve sınav takvimi
ÖSYM 2024 YDS başvuru ve sınav takvimi

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, YDS ne zaman? İşte 2024 YDS/2 başvuru ve sınav tarihleri!

ÖSYM 2024 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#YDS
#ÖSYM
#sınav tarihleri
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?