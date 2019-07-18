Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Türkiye'nin S-400'leri almasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.
Trump, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını verdi.
👎Pentagon, Türkiye'ye Patriot satmak istediklerini ancak Ruslardan S-400 satın almayı tercih ettiğini öne sürdü
👍Trump ise Obama döneminde yaşananlara vurgu yaparak, bu açıklamayı yalanladı pic.twitter.com/c6rWCUkLHY
👎Pentagon, Türkiye'ye Patriot satmak istediklerini ancak Ruslardan S-400 satın almayı tercih ettiğini öne sürdü
Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.
- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir" açıklamasını yapmıştı.