Trump'tan Türkiye açıklaması: Yaptırım arayışında değiliz

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Türkiye'nin S-400'leri almasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını verdi.

👎Pentagon, Türkiye'ye Patriot satmak istediklerini ancak Ruslardan S-400 satın almayı tercih ettiğini öne sürdü



👍Trump ise Obama döneminde yaşananlara vurgu yaparak, bu açıklamayı yalanladı pic.twitter.com/c6rWCUkLHY — gzt (@gztcom) 18 Temmuz 2019

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.