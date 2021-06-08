Gündem Akdenizde one minute
ANKARA ORTADOĞU

Akdeniz’de ‘one minute’

KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendini denklem dışında tutmak isteyenlere iki hamleyle ‘One Minute’ dediğini söyledi. Arıklı, “Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır. İkincisi de Libya’yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med’in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Akdeniz’de ‘one minute’
Arıklı, Türkiye'nin kendisini bölgeden dışlamak isteyen güçlere ‘One Minute’ dediğini belirtti.

Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon varlığı ile 21. yüzyılda önemli gerilimlere sahne olma potansiyeli bulunduruyor. Bazı ülkelerin bölgede tek başına söz sahibi olma çabasına ve bu yöndeki senaryolara dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz’deki ülkelerin tamamının Türkiye’yi denklem dışı tutmaya çalıştığını belirtti.

Erhan Arıklı
Erhan Arıklı

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada terörle mücadele var
GÜNDEM
MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada terörle mücadele var

1,5 TRİLYON DOLARLIK KAYNAK

  • “Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye’yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye’yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler” diyen Arıklı, Bölgede bulunan 7 ülkenin de 1,5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yaptı. Arıklı, İstanbul’da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin sahip olduğu güç sistemleri bizim için endişe kaynağı
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin sahip olduğu güç sistemleri bizim için endişe kaynağı

TÜRKİYE'SİZ SENARYO PEŞİNDELER

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Mısır ve İsrail’le yaptığı enerji ve savunma iş birliği anlaşmalarının Türkiye’yi dışarda tutma çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade eden Arıklı, bu politikaların büyük devletlerce de teşvik edildiğini söyledi. Arıklı, GKRY’nin hidrokarbon aramak için oluşturduğu 13 parselden 11’inde Türkiye ile KKTC’nin hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Türkiye, kendisini bölgeden dışlamak isteyen bu güçlere iki hamleyle ‘One Minute’ dedi. Birinci hamle KKTC ile yapılmış arama ruhsatı anlaşmasıdır ve bu anlaşmayla Türkiye bölgede arama yapıyor. İkincisi de Libya’yla yapılan anlaşmadır. Bu da East Med’in önüne çekilen set. Bu iki hamleyle Türkiye, Doğu Akdeniz’de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi.”

MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
GÜNDEM
MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

KARABAĞ’DA YEŞİL ENERJİ ORTAKLIĞI

  • Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye’nin enerji gücünü artıracak adımları memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini açık bir şekilde destekliyoruz” dedi. Karabaş’ın yeniden inşası sürecindeki işbirliklere dikkat çeken ve işgalden kurtarılan bölgelerin “yeşil enerji” bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Şahbazov, “Karabağ’ı ‘ yeşil enerji’ bölgesine dönüştürme sürecinde Türk şirketleriyle iş birliğimizin çekici olabileceğini, aynı zamanda dayanışmamızın da bir simgesi olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

YENİ BİR SONDAJ KUYUSU AÇABİLİRİZ

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası’nın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. İlave rezervler bulacağımız yönünde ümitliyiz” dedi. Bakan Dönmez, Tuna-1’deki keşfin açıklar açıklamaz bu konuda uzman yerli ve yabancı firmalarla temasa geçildiğinin altını çizerek, “Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Planladığımız takvime uygun ilerleme söz konusu. 2023’te gazı kullanıyor olacağız” şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
Cambazın katillerine yeni dava

Cambaz'ın
katillerine yeni dava

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.
Bir özrü çok gördü

Bir özrü çok gördü

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
BM tabelalı PKK kampı

BM tabelalı PKK kampı

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.
Gazze'de buruk gün

Gazze'de buruk gün

​Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı.
Müsilaj temizlenene kadar

Müsilaj temizlenene kadar

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.
Akdeniz’de ‘one minute’

Akdeniz’de ‘one minute’

​KKTC Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD yerine <br>Çin formülü

ABD yerine
Çin formülü

İran'la nükleer müzakerelerden rahatsız olan İsrail, rotayı Pekin'e çevirdi.
HDP'ye yeniden <br>kapatma davası

HDP'ye yeniden
kapatma davası

​Banka hesaplarına tedbir talep edildi.
Sokak çağrısı yaptı

Sokak çağrısı yaptı

​Ahmet Şık'tan skandal sözler.
Çanakkale'ye ilk tabliye

Çanakkale'ye ilk tabliye

Seksen yedi parça zemin daha eklenecek.
HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

​Mevcut HSK'nın görev süresi dün doldu.
Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti

Beş aracı hurdaya çevirdi.
Şimdi de Türkiye şampiyonu

Şimdi de Türkiye şampiyonu

'​Ergin Ataman'lı Anadolu Efes başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kanada'da <br>İslamofobik saldırı

Kanada'da
İslamofobik saldırı

​Terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Masada kritik <br>başlıklar var

Masada kritik
başlıklar var

​ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama.
Vakalar direnç noktasında

Vakalar direnç noktasında

Günlük vaka sayısında hedefe az kaldı.
HDP'ye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay 500 partili hakkında siyasi yasak istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.