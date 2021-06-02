​MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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