Gündem MSB duyurdu Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
ANKARA

MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Denizkurdu-2021 tatbikatı 6 Haziran'a kadar sürecek.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs’ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan ve 6 Haziran’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


DHA

DHA

DHA

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MSB paylaştı: Denizkurdu 2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini hedefleyen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da tatbikatı yerinden sevk ve idare ediyor.' ifadelerine yer verildi.


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