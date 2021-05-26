​Ege ve Doğu Akdeniz’deki dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’na, 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor" denildi.
Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’na; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor.#Denizkurdu2021 pic.twitter.com/glQQ3ujum2
Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’na; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor.#Denizkurdu2021 pic.twitter.com/glQQ3ujum2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2021
Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.