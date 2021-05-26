Gündem Ege ve Doğu Akdenizdeki dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor
ANKARA

Ege ve Doğu Akdeniz’deki dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor

'Deniz Kurdu 2021' Tatbikatı dün başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA'nın katıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ege ve Doğu Akdeniz’deki dev tatbikata 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz’de başlayan Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı’na, 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 İHA katılıyor" denildi.

Dev tatbikat 6 Haziran'da sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu
OYNAT 01:23
Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek Denizkurdu-2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, 'Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi. Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi' 'Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı.' notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.


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