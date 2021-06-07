Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin sahip olduğu güç sistemleri bizim için endişe kaynağı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ni sahip olduğu güç sistemleri ve ekipmanlardan rahatsız olduklarını itiraf etti.

BİZİM İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Dendias "Türkiye'nin harekâtlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, Yunanistan ve diğer bölge ülkeleri için endişe kaynağı" ifadelerini kullandı .

Bu bağlamda Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Körfez ülkelerinin çoğuyla işbirliğine gittiğini söyleyen Dendias "Yunanistan artık sadece bir gözlemci değil. O bir 'oyuncu' ve gelişmeleri şekillendiriyor" iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dendias geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da görüştüğü Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın toplantısında ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını söylemişti. Çavuşoğlu, “Somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevreye birçok iş birliği alanında kurumlarımız bir araya gelecek” dedi. Ankara ve Atina Kovid-19 aşılarını karşılıkla tanıma kararı da almıştı.

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