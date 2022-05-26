Gündem Akşenerden Cumhurbaşkanı Erdoğana çirkin benzetme
ANKARA

Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin benzetme

Abdülhamid’e karşı isyan bayrağını çekenlerin argümanlarını kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çirkin bir benzetmede bulundu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğana çirkin benzetme
Meral Akşener

Abdülhamid’e karşı isyan bayrağını çekenlerin argümanlarını kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çirkin bir benzetmede bulundu.

Erdoğan için “Tazmanya canavarı” benzetmesi yapan Akşener, “Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş hep birlikte şahit olacağız” dedi. İYİ Parti Grubu’nda konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etti.

Akşener, “Kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan’ın, çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz. Tazmanya canavarı edasıyla attığı, hamasi tiratlarını gülerek dinliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; Çok az kaldı! Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş, milletimizin tokadını kim yiyecekmiş, hep birlikte şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

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