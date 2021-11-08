Alinur Aktaş'tan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı: Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler

Kadın hakları konusunda ahkam keserek siyasi propaganda malzemesi yapmayı kendine iş edinmiş olan CHP ve İYİ Partili belediye başkanlarına Alinur Aktaş'tan çağrı geldi.

Demek ki neymiş? Adında 'Millet' yazınca millet hassasiyeti olmuyormuş... Her türlü küfre karşıyız. Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş’a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin. — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) November 8, 2021

'EĞER SAMİMİLERSE...'

Aktaş, "Demek ki neymiş? Adında 'Millet' yazınca millet hassasiyeti olmuyormuş... Her türlü küfre karşıyız. Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş’a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin" dedi.

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