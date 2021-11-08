Gündem Alinur Aktaştan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı Eğer samimilerse Başak Demirtaşa gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler
POLİTİKA

Alinur Aktaş'tan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı: Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan konusunda Millet İttifaklı belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Aktaş, '' Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alinur Aktaştan millet ittifakı belediye başkanlarına çağrı: Eğer samimilerse Başak Demirtaş’a gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersinler
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

Kadın hakları konusunda ahkam keserek siyasi propaganda malzemesi yapmayı kendine iş edinmiş olan CHP ve İYİ Partili belediye başkanlarına Alinur Aktaş'tan çağrı geldi.

'EĞER SAMİMİLERSE...'

Aktaş, "Demek ki neymiş? Adında 'Millet' yazınca millet hassasiyeti olmuyormuş... Her türlü küfre karşıyız. Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş’a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin" dedi.

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