Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan ile ilgili karar verilecek.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.
Yarın karar verilecek
Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan ile ilgili karar verilecek.