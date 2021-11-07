Gündem Şehit yakınına küfretmişti İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü
POLİTİKA

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan ile ilgili karar verilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan için yarın karar günü
Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Yarın karar verilecek

Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu. İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan ile ilgili karar verilecek.

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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
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