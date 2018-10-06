Karabük Haber: Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü kendini 'Hasta ziyaretine gidiyorum' sözleriyle savundu Alkollü yakalandı 'Hasta ziyaretine gidiyorum' dedi Karabük'te çevirmeye yakalanan alkollü sürücü kendisini, "Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" sözleriyle savundu. 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 16:28 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 16:48 DHA