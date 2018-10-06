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KARABÜK

Karabük Haber: Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü kendini 'Hasta ziyaretine gidiyorum' sözleriyle savundu

Alkollü yakalandı 'Hasta ziyaretine gidiyorum' dedi

Karabük'te çevirmeye yakalanan alkollü sürücü kendisini, "Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" sözleriyle savundu. 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Alkollü araç kullanmaktan 1002 TL cezası kesilen otomobil sürücüsü Mustafa O.
Alkollü araç kullanmaktan 1002 TL cezası kesilen otomobil sürücüsü Mustafa O.

Karabük'te, 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa O.(54), "Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinde kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü Mustafa O.'nun 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü yakalandı, 'Hasta ziyaretine gidiyorum' dedi
OYNAT 03:27
Alkollü yakalandı, 'Hasta ziyaretine gidiyorum' dedi
Karabük'te, 1.83 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa O.(54), 'Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki' dedi.
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"Hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?"

  • Mustafa O. kendisine ceza yazan polise, "Bir hasta ziyaretine gelelim dedik başımıza gelenlere bak. Benim alkolsüz birini mi bulmam lazım. Ehliyetime 6 ay mı el koyacaksınız? Yapma gözünü seveyim. Ben hasta ziyaretine gidiyorum, bir şey yapmadım ki?" dedi.

Mustafa O., elinden hiç düşürmediği cep telefonuyla sürekli birileriyle görüştü.

Mustafa O.'nun ehliyetine 6 ay konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.

Hem ehliyetsiz hem alkollü

  • 0.53 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Orçun G. ise (39) de polisi ikna etmeye çalışarak, "Ağabeyim çok içti. Yemin ediyorum ben 2 bira içtim. Lütfen" dedi. Orçun G.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan2 bin 18 TL, alkollü araç kullanmaktan 1002 TL ceza kesildi.

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