Gelin almaya giden konvoyda feci kaza: 4 ölü 5 yaralı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.
- 34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti.
4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.