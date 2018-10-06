Gündem Gelin almaya giden konvoyda feci kaza 4 ölü 5 yaralı
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Bursa'dan Manisa'ya gelin almaya giden konvoyda feci kaza

Gelin almaya giden konvoyda feci kaza: 4 ölü 5 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa’nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.

  • 34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Serkan Ay ve Murat Korkmaz hayatını kaybetti.

4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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