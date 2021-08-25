Altın dolu cüzdan buldu sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı

Pursaklar Belediyesi temizlik işçileri tarafından altın dolu bir cüzdan bulundu. Kendi imkanlarıyla cüzdanı sahibine ulaştırmaya çalışan temizlik çalışanı, örnek davranışıyla gönüllerde yer edindi.

Pazar günü geç saatlerde cüzdanını kaybettiğini belirten Selahattin Murat içinde bir adet altın bileklik, bilezik, iki adet doğal gaz kartı ve bir miktar nakit bulunduğunu kaydederek, "Cüzdanımı bulan Pursaklar Belediyesi çalışanına ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü" diye konuştu.

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Cüzdanı bulan temizlik çalışanı Hüseyen Aktaş ise, “Gece vardiyasında çalışırken saat 6 sularında gözüme bu cüzdan çarptı. İndim aşağı ve kontrol ettim. İçinden altın çıktı. Daha sonra temizlik işleri müdürümüze haber verdik. Doğal gaz kartından telefon numarası adres vs. tek tek uğraşıp kendisine ulaştılar. Çok şükür teslim ettik” şeklinde konuştu.

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