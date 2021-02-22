Gündem Kahramanmaraşta 16 yaşındaki öğrenci yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki öğrenci yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki öğrenci Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı, sahibi Mehmet Gözükara'ya teslim etti. Gözükara, "Durumum olsa senin gibi adama hepsini verirdim" diyerek, Ateş'i 400 lira ile ödüllendirdi.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Gözükara, Mehmet Ateş'i 400 lira ile ödüllendirdi.
Mehmet Gözükara, Mehmet Ateş'i 400 lira ile ödüllendirdi.

Mehmet Ateş, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda yürürken 200'lük banknotlardan oluşan bir deste para buldu. Ateş, desteyle birlikte kendisine en yakın olan Bölge Trafik Müdürlüğü'ne gitti.

Durumun bildirilmesi üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ateş'i karakola getirdi. Bu esnada karakola gelen Mehmet Gözükara, 200'lük banknotlardan oluşan deste halinde 20 bin lirasını kaybettiğini söyledi.

İHA

Mehmet Ateş'in bulduğu desteyi sayan ekipler, paranın Gözükara'ya ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine para Mehmet Gözükara'ya teslim edildi. Gözükara da, "Durumum olsa senin gibi adama hepsini verirdim" diyerek Ateş'i 400 lira ile ödüllendirdi.

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"BÖYLE İNSANI BULAMAM"


Mehmet Ateş'e teşekkür eden Mehmet Gözükara parayı, ödemeleri ve kredi borçları için bankadan çektiğini belirterek, "Parayı yatıracaktım ama baktım destenin biri yok. Daha sonra karakola başvurdum. Polisler burada çok ilgilendi ve yarım saat sürmeden bana müjdeyi verdiler. Bu da arkadaşımızın sayesinde oldu. Arkadaş parayı bulmuş. Türkiye'ye örnek olacak bir insan. Çok memnun oldum, çok sağ olsun. Benim içimden paranın hepsini vermek geliyor, durumum olsa hepsini veririm. Böyle insanı nerede bulacaksın, bulamam" diye konuştu.

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"BULUNCA 'DÜŞÜRENİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN' DEDİM"


Mehmet Ateş ise parayı bulunca hiç tereddüt etmeden sahibine ulaştırmak istediğini belirterek, "Parayı bulduktan sonra babamı aradım, o da 'Polisi ara' dedi. Daha sonra karakola gidip 'Bir miktar para buldum' dedim. Sağ olsunlar polisler de ilgilendi. Parayı bulunca düşen kişinin ihtiyacı olabileceğini düşünüp 'Allah yardımcısı olsun' dedim. Karakola getirdim ve burada sahibine teslim ettim" dedi.

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