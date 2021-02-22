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VAN

'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış: ATM’de unutulan parayı polise teslim etti

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Erhan Taş, ATM’de unutulan bin TL’yi polis merkezine teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Vanlı genç, ATM’de unutulan parayı polise teslim etti.
Vanlı genç, ATM’de unutulan parayı polise teslim etti.


Erciş ilçesinde para çekmek üzere bir bankanın ATM’sine giden Erhan Taş isimli vatandaş, henüz hiçbir işlem yapmadan ATM’nin para çekilen bölümünde bin TL olduğunu fark etti.

Paranın kendisinden önce ATM’de işlem yapan kişiye ait olduğunu düşünen Taş, aldığı parayı şehir merkezindeki polis merkezine götürdü. Burada parayı tutanakla merkez amirine teslim eden Taş, paranın sahibine ulaştırılmasını istedi.

Duyarlı davranışından dolayı Taş’ı takdir eden merkez amiri, paranın en kısa sürede sahibine ulaştırılması için işlemlere başlayacaklarını belirtti.

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