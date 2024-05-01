Amerikan ayakkabısıyla sol vandallık

1 Mayıs İşçi Bayramı yine sol örgütlerin provokasyonuna sahne oldu.





Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesi önünde toplanan, aralarında Türkiye Komünist Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve Halk-Der'in bulunduğu gruplar, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladı.





Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri ile işçi grupları, saat 10.00 sıralarında Saraçhane'de toplandı.





Konuşmaların ardından bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.





Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı.





DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler, söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı.





Biber gazıyla müdahale edildi





Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.









Ayaklarında Nike ve Skechers





Göstericilerin polisle arbedesi sürerken bir detay ise dikkat çekti.





Polislere saldıran komünistlerin ayaklarında ABD markası olan Nıke ve Skechers ayakkabıları olması ayrıntı olarak karşımıza çıktı.























