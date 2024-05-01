|
Gündem

Amerikan ayakkabısıyla sol vandallık

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen sol örgütler ve polisler arasında arbede yaşanırken, polislere saldıran saldırganların ayaklarında Nike ve Skechers gibi Amerikan menşeli ayakkabıların olması dikkat çekti.

13:48 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:54 - 1/05/2024 Çarşamba
Diğer
ABD markası olan Nıke ve Skechers ayakkabısı giyen saldırganlar polisle çatıştı
ABD markası olan Nıke ve Skechers ayakkabısı giyen saldırganlar polisle çatıştı

1 Mayıs İşçi Bayramı yine sol örgütlerin provokasyonuna sahne oldu.


Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesi önünde toplanan, aralarında Türkiye Komünist Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve Halk-Der'in bulunduğu gruplar, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladı.


Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri ile işçi grupları, saat 10.00 sıralarında Saraçhane'de toplandı.


Konuşmaların ardından bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.


Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı.


DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler, söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı.


Biber gazıyla müdahale edildi


Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.



Ayaklarında Nike ve Skechers


Göstericilerin polisle arbedesi sürerken bir detay ise dikkat çekti.


Polislere saldıran komünistlerin ayaklarında ABD markası olan Nıke ve Skechers ayakkabıları olması ayrıntı olarak karşımıza çıktı.







#İstanbul
#Taksim
#1 mayıs
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kia 2024 fiyat listesi belli oldu! Araba almak isteyenler kontrol etsin: Picanto, Stonic, Sportage fiyatları...