|
Gündem

1 Mayıs'ta Taksim provokasyonu: Sol örgütler 'dağılın' uyarısına taşlı sopalı saldırı ile karşılık verdi

İstanbul Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK ve KESK, yasağa rağmen Taksim'e yürümeye çalıştı. Yasağa ve 'dağılın' uyarısına rağmen Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen provokatör sol gruplar polise tekmelerle, taşlarla ve sopalarla saldırdı.

12:45 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:57 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen sol örgütler 'dağılın' uyarısına rağmen polise taş ve sopalarla saldırdı.
Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen sol örgütler 'dağılın' uyarısına rağmen polise taş ve sopalarla saldırdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıklamıştı.


Kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin verilmezken, bugün bölgeye çıkan tüm yer ve güzergahlar barikatlarla kapatıldı.





Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda da sıkı tedbirler uygulandı.



Sopalarla polise saldırdılar


Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK, KESK ve sol örgütler Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ekipleri ise 'dağılın' uyarısı yaptı.





Ancak kalabalık grup, 'dağılın' uyarısı yapan ekiplere, taş ve sopalarla saldırdı. Bunun üzerine ekipler biber gazı kullanarak saldırgan gruba müdahale etti.







#1 Mayıs
#İstanbul
#Taksim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FİYAT LİSTESİ DEĞİŞTİ: SEAT güncel fiyatları açıkladı! İşte Seat İbiza, Arona, Leon, Ateca ve Terraco zamlı fiyat listesi