1 Mayıs'ta Taksim provokasyonu: Sol örgütler 'dağılın' uyarısına taşlı sopalı saldırı ile karşılık verdi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs için alınan tedbirleri açıklamıştı.





Kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin verilmezken, bugün bölgeye çıkan tüm yer ve güzergahlar barikatlarla kapatıldı.

















Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda da sıkı tedbirler uygulandı.









Sopalarla polise saldırdılar





Saraçhane'de toplanan CHP, DEM, DİSK, KESK ve sol örgütler Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ekipleri ise 'dağılın' uyarısı yaptı.

















Ancak kalabalık grup, 'dağılın' uyarısı yapan ekiplere, taş ve sopalarla saldırdı. Bunun üzerine ekipler biber gazı kullanarak saldırgan gruba müdahale etti.























