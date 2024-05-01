Taksim Meydanı'nın boş hali havadan görüntülendi

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.
1 Mayıs'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan yer Taksim Meydanı oldu.
Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
Sabahın erken saatlerinde Taksim'e çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı.
Metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına ise İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.
Sıkı güvenlik önlemleri alındı
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Bariyerlerin arası açık bırakıldı
1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı.
Gözaltına alınanlar oldu
Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.
Havadan görüntülendi
Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.