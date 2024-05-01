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Taksim Meydanı'nın boş hali havadan görüntülendi

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

13:39 - 1/05/2024 Çarşamba
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Taksim
Taksim

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.


1 Mayıs'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan yer Taksim Meydanı oldu.


Taksim'e çıkan yollar kapatıldı


Sabahın erken saatlerinde Taksim'e çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı.


Metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına ise İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.



Sıkı güvenlik önlemleri alındı


Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.


Bariyerlerin arası açık bırakıldı


1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı.


Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı.



Gözaltına alınanlar oldu


Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.


Havadan görüntülendi


Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.





#Taksim
#1 mayıs
#İstanbul
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