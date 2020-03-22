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İSTANBUL

Anadolu Adliyesi'nde koronavirüs paniği: Zabıt katibinin testi pozitif çıktı, mahkemeler kapatıldı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda çalışan bir zabıt katibinde koronavirüs tespit edildi. Aynı koridorda bulunan mahkemeler kapatıldı, çalışan tüm personele idari izin verildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Anadolu Adalet Sarayı’nda bulunan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt katibi olarak çalışan U.E.’ye koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Katibe virüsün hemşire olan eşinden geçtiği tespit edildi.

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İlgili bölümler de kapatıldı

Koridordaki mahkemeler kapatılırken, tespitin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin bulunduğu koridordaki 5., 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kapılarına da kilit vuruldu. Bu mahkemelerde çalışan tüm personeller idari izinli sayıldı. Öte yandan, mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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