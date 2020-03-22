Anadolu Adliyesi'nde koronavirüs paniği: Zabıt katibinin testi pozitif çıktı, mahkemeler kapatıldı

Anadolu Adalet Sarayı’nda bulunan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt katibi olarak çalışan U.E.’ye koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Katibe virüsün hemşire olan eşinden geçtiği tespit edildi.

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İlgili bölümler de kapatıldı

Koridordaki mahkemeler kapatılırken, tespitin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin bulunduğu koridordaki 5., 7. ve 8. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kapılarına da kilit vuruldu. Bu mahkemelerde çalışan tüm personeller idari izinli sayıldı. Öte yandan, mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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