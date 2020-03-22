Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan evde telefonlarına mesaj bıraktı Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan evde telefonlarına mesaj bıraktı: Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “evde kal” uyarısında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulunan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler öne çıktı: "Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." Erdoğan’ın sesli mesajı telefon araması olarak vatandaşlara ulaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum."

Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur
OYNAT 03:29
Erdoğan: Ölenlerimizin yaş gruplarına bakıldığında, demek ki uyarılar doğrudur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, 'Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir' dedi.


Sosyal mesafeyi artırın

  • Erdoğan şöyle devam etti: "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim."

Dedeleri evde tutamıyoruz: Yasağa rağmen sokağa çıkıyorlar
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Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Polis ve zabıtalardan oluşan yaya ekipler sabah saatlerinden itibaren park, bahçe, cami gibi açık alanlarda devriye gezmeye başladı.
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Yasağa rağmen yurdun dört bir yanındaki 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti.
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Kimi karısıyla kavga ettiğini söylerken, kimisi de 'evde çok sıkılıyorum' diye görevlilere tepki gösterdi.
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Ekipler, vatandaşların sağlığı için evde kalmaları gerektiğini söyledi.
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Bazı yaşlılar görevlilere güçlük çıkarsa da evlerine gitmeye ikna oldu.
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Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderilmeye başlandı.
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Öte yandan, Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu.
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Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.
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Dedeleri evde tutamıyoruz: Yasağa rağmen sokağa çıkıyorlar
İçişleri Bakanlığı tarafından dün 81 ile gönderilen yazı kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüs salgınında en riskli grupta olan yaşlılar, yine de bu yasağa uymayıp kamu alanlarını doldurdu. Polis ve zabıta ekipleri sokaklarda devriye atmaya başladı. Bank, park ve bahçelerde oturan yaşlılar evlerine gönderildi. Ekipler, bazı vatandaşları ikna etmek için uzun süre mücadele verdi.

Sorumluluk sahibi olanlara teşekkür

Koronavirüsle verilen mücadelede bilinçli olan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

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