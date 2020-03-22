Bakan Turhan sağlık çalışanlarına güzel haberi verdi: Ücretsiz faydalanacaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19’a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

"Sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyoruz"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi.

OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, 'Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar' sözlerini kullanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.

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OYNAT 00:52 Türkiye tek yürek oldu: Sağlık çalışanlarına destek için alkış yağmuru Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla alkış yağmuru. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Balkonlara dökülen halk alkışlarken yoldan geçen araçlar korna çaldı. BiP'te paylaş

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