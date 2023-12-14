Anahtarını evde unuttu: Balkondan girmeye çalışırken ikinci kattan düştü

Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.