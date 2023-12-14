Anahtarını evde unuttu: Balkondan girmeye çalışırken ikinci kattan düştü

Kuşadası'ndaki olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Altın Kaymak Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi. Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı. Arkadaşını uyandırmada başarılı olamayan genç, eve balkondan girmek istedi. Su borularına tırmanarak ikinci kattaki evinin balkonuna ulaşmak isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı.