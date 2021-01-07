Eşi sekizinci kattan düştü: Başında gözyaşlarına boğuldu

Sokakta sürekli kavga olduğunu belirten Mert Arıkan, Sürekli kavga oluyordu ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Son olarak bu olay oldu. Aşağıdan birileriyle tartışma yaşıyordu. Balkondaki abi saksı ve halı atıyordu. Ondan sonra içeri giderken aşağıya geleceğim diye bir şeyler söyledi. Son olarak tencere attı ve bu sırada dengesini kaybetti. Demirlerden de tutunamayınca düştü dedi.