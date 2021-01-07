Gündem Eşi sekizinci kattan düştü Başında gözyaşlarına boğuldu
SİNOP

Eşi sekizinci kattan düştü: Başında gözyaşlarına boğuldu

Sinop'ta 8'inci kattaki dairenin balkonundan düşen emekli öğretmen Fatma Kar, hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Sadettin Kar, acı haberi duyup eşinin yanına koştu.
Sadettin Kar, acı haberi duyup eşinin yanına koştu.

Emekli öğretmen Fatma Kar (65), dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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Balkondan kavga ettiği adama tencere atarken dengesini kaybedip aşağıya düştü
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İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir şahsa laf atınca ikili arasında tartışma başladı.
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Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında ikili birbirlerine ellerine ne geçerse fırlatmaya başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan şahıs, evin mutfağına giderek bir tencere aldı ve aşağıda bulunan şahsa attı.
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Tencereyi attığı sırada dengesini kaybeden şahıs, balkondan aşağıya düştü. Şahsın aşağıya düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen şahsın, birkaç gün hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
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Olay anında yan tarafta bulunan bir iş yerinde çalışan ve gelen sesler üzerine kapıya çıkan Miras Özbek, Dışarıda kavga ve küfür sesleri geliyordu dışarıya çıktık bu sırada yukarıdan aşağıya sandalye atılıyordu. Ben köşeyi dönüp baktığımda elinde tencere vardı. Onu attığında yukarıdan aşağıya takla attı. Gidip baktığımız da hareketsiz yer de yatıyordu. Sokaktan geçen vatandaşa laf atınca kavga çıkmış diye konuştu.
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Sokakta sürekli kavga olduğunu belirten Mert Arıkan, Sürekli kavga oluyordu ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Son olarak bu olay oldu. Aşağıdan birileriyle tartışma yaşıyordu. Balkondaki abi saksı ve halı atıyordu. Ondan sonra içeri giderken aşağıya geleceğim diye bir şeyler söyledi. Son olarak tencere attı ve bu sırada dengesini kaybetti. Demirlerden de tutunamayınca düştü dedi.
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Balkondan kavga ettiği adama tencere atarken dengesini kaybedip aşağıya düştü
Küçükçekmece'de bir şahıs yoldan geçerken tartıştığı kişiye balkondan tencere atmak isterken aşağıya düştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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