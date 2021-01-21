Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesinin son hizmeti Işıklı Atatürk panosu
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son hizmeti: Işıklı Atatürk panosu

Heykel yapımına 1,5 milyon lira pay ayırdığı ortaya çıkan ve heykel çalışmalarıyla gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı panosunu yenileterek Gençlik Parkı'na yeniden yerleştirdi.

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Yılları bulan ışıklı Atatürk panosunun yenileme işleminin maliyetine dair açıklama yapılmadı.
Yılları bulan ışıklı Atatürk panosunun yenileme işleminin maliyetine dair açıklama yapılmadı.

Sık sık heykel yapımıyla gündeme gelen CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son hizmeti ışıklı pano ile gündemde.

Maliyetine dair açıklama yapılmadı

1970 yılında Gençlik Parkı’nın Opera giriş kapısına kurulan ve 2011 yılında yerinden kaldırılan ışıklı Atatürk panosu, yenileme çalışmasının ardından yeniden parka yerleştirildi. Yıllardır tamir için bekleyen panonun yapım maliyeti ise açıklanmadı.

“Şehrin her yerinden görülebiliyor”

Belediye tarafından ışıklı panonun yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, “1970 yılında Gençlik Parkı’nın Opera giriş kapısına kurulan, özel günlerde aydınlatması yapılan ve şehrin çeşitli yerlerinden görülebilen ışıklı Atatürk panosu, yenileme çalışmaları kapsamında 2011 yılında yerinden kaldırılmıştı. Uzun yıllar tamir için bekleyen ışıklı pano, nihayet ANFA Genel Müdürlüğü’nün girişimleriyle yenilenerek eski yerine yerleştirildi” denildi.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi'nde heykel yapımı için 1,5 milyon lira ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

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