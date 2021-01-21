Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son hizmeti: Işıklı Atatürk panosu

Sık sık heykel yapımıyla gündeme gelen CHP’li Mansur Yavaş’ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de son hizmeti ışıklı pano ile gündemde.

Maliyetine dair açıklama yapılmadı

1970 yılında Gençlik Parkı’nın Opera giriş kapısına kurulan ve 2011 yılında yerinden kaldırılan ışıklı Atatürk panosu, yenileme çalışmasının ardından yeniden parka yerleştirildi. Yıllardır tamir için bekleyen panonun yapım maliyeti ise açıklanmadı.

“Şehrin her yerinden görülebiliyor”

Belediye tarafından ışıklı panonun yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, “1970 yılında Gençlik Parkı’nın Opera giriş kapısına kurulan, özel günlerde aydınlatması yapılan ve şehrin çeşitli yerlerinden görülebilen ışıklı Atatürk panosu, yenileme çalışmaları kapsamında 2011 yılında yerinden kaldırılmıştı. Uzun yıllar tamir için bekleyen ışıklı pano, nihayet ANFA Genel Müdürlüğü’nün girişimleriyle yenilenerek eski yerine yerleştirildi” denildi.

REKLAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Bütçesi'nde heykel yapımı için 1,5 milyon lira ayırdığı ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

GÜNDEM CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli