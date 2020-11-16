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Gündem CHPli Çankaya Belediyesinden Ankaraya yeni Atatürk heykeli
ANKARA

CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli

CHP'li Çankaya Belediyesi, yeni bir Atatürk heykelinin açılışını yaptı. Açılış, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve eski CHP milletvekili Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Açılışı gerçekleştirilen Atatürk heykeli
Açılışı gerçekleştirilen Atatürk heykeli

CHP'li Çankaya Belediyesi, Ankara'da yeni bir Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirdi.

Heykelin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski vekil Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirildi.

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