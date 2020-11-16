CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli

CHP'li Çankaya Belediyesi, Ankara'da yeni bir Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirdi.
Heykelin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski vekil Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirildi.
CHP'li Çankaya Belediyesi, Ankara'da yeni bir Atatürk heykelinin açılışını gerçekleştirdi.
Heykelin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski vekil Aylin Nazlıaka tarafından gerçekleştirildi.
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