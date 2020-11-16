CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli

Ekonomi

Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak

Fatih sondaj gemisinin Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1'de çalışmalarını bitirmesinin ardından, Kanuni de bu kuyunun tamamlama sondajı işlemlerini yapacak. Kanuni, gemicilik, sondaj platformu ve teknik hizmetleri TPAO tarafından yürütülen ilk Türk sondaj gemisi olarak Karadeniz'deki görevine başlayacak. Kanuni ayrıca tamamen milli olarak sertifikalandırılan ilk sondaj gemisi olacak.