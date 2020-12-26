Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir dev heykel yaptırdı
ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir dev heykel yaptırdı

Heykel açılışlarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni devasa heykelin, Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirileceği ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Genelkurmay Kavşağı'na dikilecek dev heykel.
Ankara Genelkurmay Kavşağı'na dikilecek dev heykel.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykel alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda çok sayıda heykelin açılışını gerçekleştiren belediye, bu kez devasa boyutta bir adet sipariş etti.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli
GÜNDEM
CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen heykelin Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirileceği ilan edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira
GÜNDEM
Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

Heykele 1,5 milyonluk pay

Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık pay ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Ankara'da kar yağışının ilk gününde trafik kilitlendi
OYNAT 02:56
Ankara'da kar yağışının ilk gününde trafik kilitlendi
Ankaralılar güne kar yağışıyla başladı. Evlerinden çıkarak yola çıkan vatandaşlar, tuzlama yapılmayan ve buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. Pek çok noktada trafik kilitlenirken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.


Abone Ol Google News
Salgının yükü artıyor

Salgının yükü artıyor

Tedavi görenler dünya genelinde 22 milyonu geçti.
Polise Turistim dedi

Polise "Turistim" dedi

Afgan uyruklu işçi olduğu ortaya çıkınca ceza kesildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir dev heykel yaptırdı

​Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması.
Türkiye'de <br>mutasyon var mı?

Türkiye'de
mutasyon var mı?

​Bakan Koca, cevabı merak edilen soruyu cevapladı.
Trabzon'dan<br> lider döndü

Trabzon'dan
lider döndü

​Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Vaka sayısı artıyor

Vaka sayısı artıyor

Koronavirüse yakalanan futbolcular belli oldu.

Güzel haberler <br>devam ediyor

Güzel haberler
devam ediyor

Koronavirüste düşen sayılar umut veriyor.
Geleceğin enerjisi üretilecek

Geleceğin enerjisi üretilecek

​Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı.
'Ölmek istiyorum' deyip üst geçide çıktı

'Ölmek istiyorum' deyip üst geçide çıktı

'Buradan atlarsan ölmezsin' denilince ikna oldu.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'Türkçe ezan' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.