Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir dev heykel yaptırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykel alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda çok sayıda heykelin açılışını gerçekleştiren belediye, bu kez devasa boyutta bir adet sipariş etti.

GÜNDEM CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankara'ya yeni Atatürk heykeli

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen heykelin Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirileceği ilan edildi.

GÜNDEM Ankara Büyükşehir Belediyesi'den heykel yapımına 1,5 milyon lira

Heykele 1,5 milyonluk pay

Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık pay ayırdığı ortaya çıkmıştı.