Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir dev heykel yaptırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, heykel alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Son yıllarda çok sayıda heykelin açılışını gerçekleştiren belediye, bu kez devasa boyutta bir adet sipariş etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen heykelin Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirileceği ilan edildi.
Heykele 1,5 milyonluk pay
Göreve geldikten sonra heykellerin düzenli olarak yıkatılması için talimat veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni heykellere 1,5 milyon liralık pay ayırdığı ortaya çıkmıştı.