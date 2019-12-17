Gündem Ankarada ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankara'da ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA İHA
Bylock
Bylock

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve 7'si yurt dışında olan 260 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheliyi yakaladı.

FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 5'i aktif görevde doktor 18 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 5'i aktif görevde doktor 18 kişi için gözaltı kararı

Mağduriyet yaşanmamasına önem verildi

Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekipleri, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını araştırdı. Söz konusu uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.

NATO Amirali FETÖ okulunda
GÜNDEM
NATO Amirali FETÖ okulunda

Öte yandan şüpheliler arasında "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Libyaya askeri destek görüşülecek

Libya'ya askeri destek görüşülecek

​Kremlin'den, Erdoğan ve Putin'in ocaktaki görüşmesine ilişkin açıklama.
CHP kendi içindeFETÖ temizliği yapmadı

CHP kendi içinde
FETÖ temizliği yapmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal TVNET'te soruları yanıtladı.
Kebapta korkunç hile

Kebapta korkunç hile

​25 TL'den ucuza sakın almayın kurtarmıyor.
Şikayetlere<br>yönelik 4 kritik adım

Şikayetlere
yönelik 4 kritik adım

Yönetmelik değişecek, iade mevzuatı hazırlanacak.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
Oturaklar kalkıyor!

Oturaklar kalkıyor!

Diyanet genelge yayınladı, herkes namazı safta kılacak.

Türkiye'yi<br>yok sayanlara 'dur' dedik

Türkiye'yi
yok sayanlara 'dur' dedik

​Libya Özel Temsilcisi İşler'den Doğu Akdeniz açıklaması.

Müşerref'e idam!

Müşerref'e idam!

Askeri darbe ile iktidara gelmişti...
260 şüpheliden 171'i yakalandı

260 şüpheliden 171'i yakalandı

​Ankara'da ByLock'çulara dev operasyon.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Süper Lig'de<br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

Fenerbahçe'yi deviren Sivasspor'dan hiçbir oyuncunun kadroda yer almaması şaşırttı.
Düğünümüz var <br>damat lazım

Düğünümüz var
damat lazım

Dolandırıcıların bilinçli kaza için kullandığı şifre.
3 terörist daha teslim oldu

3 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimiz kararlı operasyonlarını sürdürüyor.
Paramızla rezil olduk

Paramızla rezil olduk

​Doğa Koleji'nde eylemler giderek artıyor.
2020 altın yılı olacak

2020 altın yılı olacak

Merkez'in ​faiz indirimi sonrası yükselişe doğru geçti

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.