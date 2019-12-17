NATO Amirali FETÖ okulunda

NATO Karargahı Komutanlık Devir Teslim Töreni dolayısıyla Bosna Hersek’e giden NATO Ortak Kuvvetler Komutanlığı (OKK) heyeti, programda olmamasına rağmen ülkede FETÖ üniversitesi olarak tanınan Uluslararası Burç Üniversitesini (Burch International) ziyaret etti. Napoli’deki NATO OKK Komutanı Amiral James Foggo liderliğindeki NATO heyetinin ziyaretinde Bosna NATO Kuvvetleri Komutanı Marty J. Bissell ve Bosna Hersek’te NATO’nun genel merkezinin komutasını bu ziyaretle devralan General William Edwards da hazır bulundu. NATO Amirali Foggo, üniversitede kaldığı süre boyunca zamanının çoğunu öğrencilerle sohbet ederek geçirdi.

RESMÎ NATO ZİYARETİ OLARAK TANITILDI

NATO OKK Komutanı ve heyetinin bu ziyareti, Bosna Hersek ziyaretlerinin resmi gündeminde yoktu. Ancak ziyaret, NATO şapkası altında resmi ziyaret olarak lanse edildi ve gerek Napoli’deki ana karargahın sosyal medya hesapları gerekse Burç Üniversitesi’nin internet sitesinde haber ve duyuruları yapıldı. Ziyaretin en önemli ayrıntısı ise üniversitenin Bosna Hersek’de FETÖ üniversitesi olarak tanınan bir okul olması.

James Foggo

FETÖ BAĞLANTISIYLA BİLİNİYOR

FETÖ, Bosna Hersek’te Sema Okulları adı altında faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar Türk okulu maskesini kullanan örgüt, darbe girişim sonrasında “Türkiye ile bir ilgimiz yok” algısı yürüttü. Yurt dışındaki FETÖ okullarına el koyulması yönünde çalışmaların artması üzerine Sema Okulları bir Amerikan şirketine devredilerek elden çıkarıldı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ABD merkezli Global Education isimli kuruma satılan Bosna Sema Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz Richmond Park Education isimli başka bir kuruma devredildi. Okulun sözde İngiliz şirketine devredilmesine karşın ziyaret eden NATO heyetinin neredeyse tamamının NATO’nun Amerikalı oluşması dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Ziyaretin, Pensilvanya’daki terörist elebaşını iade etmeyen Amerikan yönetiminin subayları tarafından gerçekleştirilmesi ve NATO şapkası altında bu adımı atmaları dikkat çekti.

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Türkiye yakın markaja aldı

NATO üyesi Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye, bu girişiminde NATO desteği günlerce sorgulanmış hatta iddianamelere girmişti. NATO’nun, Türkiye’nin FETÖ’nün terör örgütü olarak tanınması çağrıları bir yana FETÖ subaylarını barındırması ve iade etmemesi de düşünüldüğünde, bugün bağlantısı olmasa dahi FETÖ ile anılan bir üniversiteye gerçekleştirilen bu ziyaret normal karşılanmaktan hayli uzak. Üstelik, sözde Türkiye ve Atatürk sevgisiyle tanınan bir isim olan Amiral Foggo’un NATO heyetine başkanlık etmesi de bir başka dikkat çeken ayrıntı oldu. Edinilen bilgiye göre, Türk makamları, ziyaretin NATO maksatlarını aşan hüviyeti de düşünüldüğünde, bu ziyareti ve üstlendiği mesajları yakın markaja aldı. Üniversitenin FETÖ bağlantısının tespitine ilişkin ilgili makamlar nezdinde araştırmalar devam ediyor.