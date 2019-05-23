Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 24 Mayıs Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatini derledik. Haberimizde bugün için Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da cuma ezanı saat 12.50'de okunacak.

FOTOĞRAF 24 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajları En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

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Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

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