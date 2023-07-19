Antalya'ya gelen turist sayısı altı ayda 7 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun ilk ayağında Suudi Arabistan ile Baykar arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmayı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun." sözleriyle duyurdu.