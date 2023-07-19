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Antalya'ya gelen turist sayısı altı ayda 7 milyonu aştı

Denizi, sahilleri, doğası ve kültürel değerleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu.

10:33 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Antalya, cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Antalya, cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'da turizm verileri artmaya devam ediyor.


Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın dünya turizminde cazibe merkezi olmaya devam ettiğini bildirdi.


Farklı ülkelerden turistlerin kentte tatil yaptığını aktaran Yazıcı,
"Yeşilin maviyle mavinin tarihle buluştuğu, ülkemizin turizm başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu"
ifadesini kullandı.


#Turizm
#Antalya
#turist
#Antalya Valiliği
34 dakika önce
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