Yangın, bugün saat 11.30 sıralarında Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde bozuk orman olarak bilinen makilik ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait toplam 8 arazöz, 4 su tankeri 1 helikopter, 3 uçak, 80 civarında personel ile 1 jandarma timi tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı, büyük ihtimalle sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.