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Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bozuk orman alanı olarak bilinen çalılık ve makilik alanda çıkan ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

12:58 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yangın

Yangın

Yangın, bugün saat 11.30 sıralarında Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde bozuk orman olarak bilinen makilik ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait toplam 8 arazöz, 4 su tankeri 1 helikopter, 3 uçak, 80 civarında personel ile 1 jandarma timi tarafından müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

İnceleme başlatıldı

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı, büyük ihtimalle sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.



#antalya
#manavgat
#orman yangını
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