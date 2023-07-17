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Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. 

08:33 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orman yangını

Orman yangını

Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı.

Yangın söndürüldü mü?

Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi. 


#mersin
#orman yangını
#mersin orman yangını
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