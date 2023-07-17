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Hatay'daki orman yangınında 2. gün: Müdahale sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

08:17 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay orman yangını

Hatay orman yangını

Dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Hatay'daki orman yangınında hasar var mı?

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden bir arazözün otomobille çarpıştığı kazada, otomobildeki bebeğin yaşamını yitirdiği belirtildi. 120 hektarlık alanda etkili olan yangın, gece de devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Gece görüşlü heliktopterle devam eden hava müdahalesine günün aydınlanmasıyla uçaklar ve diğer helitopterler de dahil oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nün 450 personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile bölge halkı, yangını söndürmek için ikinci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin de adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.



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