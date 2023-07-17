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Çanakkale’deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi

Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500’e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor. Çanakale'de orman yangın neden çıktı? 17 Temmuz Çanakkale orman yangınında son durum!

09:34 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Orman yangını

Orman yangını

Çanakkale'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Çanakkale yangını nerede, neden çıktı?

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGININDA SON DURUM

Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

KIZILKEÇİLİ KÖYÜ ÇANAKKALE YANGIN MI ÇIKTI?

Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Son olarak Hatay'ın Belen ilçesinde, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada ve Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında. 7 evimiz yandı. vatandaşlar güvenli yerlere tahliye edildi" dedi.



#çanakkale
#orman yangını
#kızılkeçili köyü
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