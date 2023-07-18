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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı: BAYKAR Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun ilk ayağında Suudi Arabistan ile Baykar arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmayı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun." sözleriyle duyurdu.

12:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.


Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) ile Bayraktar #AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık.

  • Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun."





#Baykar
#Haluk Bayraktar
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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