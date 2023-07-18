Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı: BAYKAR Suudi Arabistan'a AKINCI TİHA satacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) ile Bayraktar #AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık.
- Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun."