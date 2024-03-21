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Apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düştü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Mehmet Ulu (70), itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

13:43 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
Apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düştü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Mehmet Ulu (70), itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çekirge Mahallesi Çarık Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Dağ Sokak istikametinden Çarık Sokak yönüne yokuş aşağı seyreden Mehmet Ulu yönetimindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı.

Yol kenarındaki evin korkuluklarını kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü araçta sıkıştı. Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Kaza
#Yaralı
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