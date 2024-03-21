Apartman ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.