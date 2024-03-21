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Ankara'da depo yangını: Alevler diğer iş yerlerine de sıçradı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler yandaki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

11:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:04 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı.


Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.

Diğer iş yerlerine de sıçradı

Yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.



#Ankara
#yangın
#itfaiye
27 dakika önce
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