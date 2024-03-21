Ankara'da depo yangını: Alevler diğer iş yerlerine de sıçradı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı.
Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde bulunan Demirciler Sitesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.
Diğer iş yerlerine de sıçradı
Yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.