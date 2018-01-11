Atina'dan darbe itirafı

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarına ilişkin geçerli sağlam bulgular bulunduğunu söyledi. Mouzalas, katıldığı Yunan Skai televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu.

Yannis Mouzalas

SAĞLAM EMARELER BULUNUYOR

Yunan hükümetinin, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararına karşı olan itirazının, darbecilere sığınma hakkı verilmediğine emin olmak için yapıldığını anlatan Mouzalas, “Bu kararı biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha önce çıkan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? Bunların darbeci olduklarına dair sağlam emareler bulunuyor.” ifadelerini kullandı. Mouzalas, Yunan hükümetinin kaçak askerler konusunda belirli hukuki bir prosedür uyguladığını belirterek, bu konuda nihai kararı Yunan mahkemelerinin vereceğini söyledi.

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