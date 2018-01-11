FETÖ'cüden pişkin itiraf: 50 kez ateş açtım

Köprüde yaşanılanları evlerinden takip edenlere bile ateş edildiği söyleyen Tutuklu Sanık Uzman Erbaş Yasin Kaya, "MG-3 ağır makinalı tüfekle gece boyunca apartmanlara ve karşıya doğru 50 kez sıkmışımdır" yönünde pişkin bir şekilde savunma yaptı.

MAKİNALI TÜFEKLE TARAMIŞ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananları evlerinden izleyen vatandaşlara bile ateş edildiği ortaya çıktı. Evlerinden olayları izleyen insanları keskin nişancı olarak tanımladıklarını ve evlerin yönüne doğru çok sayıda ateş edildiğini de Tutuklu Kaya bir bir anlattı. MG-3 makinalı tüfek ile ateş etmeye başladığını küstahça söyleyen Tutuklu Sanık Kaya, "30’da sıkmışımdır, 50’de sıkmışımdır" dedi.

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