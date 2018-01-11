Burak Akın dalgası

15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle ‘kahraman’ ilan edilen ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdür yardımcısı Yüzbaşı Burak Akın teslim olmuştu. Yine Akın’ın itirafları üzerine devre arkadaşları Genelkurmay Başkanlığında görevli Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit ve Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yüzbaşı Fuat Söylemez de gözaltına alınmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ hakkında kapsamlı bilgiler veren 3 isim de daha sonra adli kontrolle serbest kaldı.

YENİ İTİRAFÇILAR ÇIKTI

İtirafçı olan 3 ismin pazartesi günü çıkarıldıkları mahkemece serbest kalmasının ardından FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasında çözülmeler başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında bir yandan kriptolar deşifre edilirken yeni itirafçılar çıktı.

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5 SUBAY EMNİYETE TESLİM OLDU

Şu ana kadar 5 subay emniyet güçlerine teslim olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini bildirdi. İsimleri gizli tutulan subaylardan, yarbay rütbesinde olan 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 2 askerin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenildi. Diğer ismin de Genelkurmay Başkanlığı’nda yüzbaşı rütbesinde görev yaptığı kaydedildi. Yüzbaşı hakkında daha önce Muğla’da işlem yapıldığı ancak herhangi bir delile ulaşılamadığı için serbest kaldığı belirtildi.