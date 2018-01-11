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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hastalığı da numaraymış

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının olduğu gün “karnım ağrıyor” diyerek rapor alan fail Mevlüt Mert Altıntaş’ın hastalığı da numara çıktı. Altıntaş’ın doktora gitmeden önce internetten 'nasıl ishal olunur' diye araştırma yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Altıntaş’la bağlantılı bir isim daha tutuklandı.

Osman ÖzganYeni Şafak
Altıntaş’ın doktora gitmeden önce internetten 'nasıl ishal olunur' diye araştırma yaptığı belirlendi.
Altıntaş’ın doktora gitmeden önce internetten 'nasıl ishal olunur' diye araştırma yaptığı belirlendi.

19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta kurban gitmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın nerelere gittiğini, kimlerle irtibat kurduğunu ve bağlantılarını araştıran Savcılık, fail Altıntaş’ın FETÖ içerisindeki vekil abisi olduğu tespit edilen Ramazan Y. ile organizatör Timur Özkan ve Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayrettin Aydınbaş'ı tutuklamıştı. Önceki gün de saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan cezaevinde tutuklu bulunan V.K.A. savcılığa getirildi.

KİLİT İSİM TUTUKLANDI

Savcılık, sorgusunun ardından V.K.A.’yı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Şüpheli V.K.A., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "cinayete iştirak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Suikastta kilit bir görevi bulunduğu tespit edilen V.K.A.’nın ByLock kullandığı ve kamudan ihraç edildiği öğrenildi.

DOKTORDAN YENİ İFADE

Fail Altıntaş’ın suikast günü Demetevler Onkoloji Hastanesi’nden "karnım ağrıyor" diyerek rapor aldığı ve bu şekilde mesaiye gitmediği ortaya çıkarılmıştı. Altıntaş’a raporu veren doktor soruşturma kapsamında daha önce dinlenmişti. Doktorun ortaya çıkan yeni bulgular ışığında ikinci kez tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Doktor yeni ifadesinde, Altıntaş’ın karnını dinlediğini ve ishale ilişkin bağırsak hareketi sesleri duyduğunu anlattı.

“NASIL İSHAL OLURUM” ARAŞTIRMASI

Daha önce Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede tespit edilen bir ayrıntı da bu ifadeyle aydınlığa kavuştu. Suikastçı Altıntaş’ın, doktora gitmeden önceki gece internetten "Nasıl ishal olunur" şeklinde araştırma yaptığı belirlendi. Bu da Altıntaş’ın suikastın her aşamasını planladığını ortaya koydu.

FAİLİN BOŞ BAVUL ISRARI

Suikast sonrası yapılan araştırmayla, Altıntaş’ın hedef şaşırtmak için kısa dönemler halinde bazı dini gruplarla temas kurduğu ve dini kitaplar aldığı belirlenmişti. Ancak Altıntaş’ın bu kitapları hiç okumadığı ortaya çıkarılmıştı. Suikastçının dini gruplardan temasta olduğu bir kişiye valizle söz konusu dini kitaplardan gönderdiği belirlendi. Altıntaş’ın daha sonra da karşı taraftan ısrarla boş valizi geri göndermesini istediği ancak tutma kolu kırıldığı için gönderemediği kaydedildi. Altıntaş’ın temasta olduğu kişinin parmak izini bırakmak için söz konusu valizi ısrarla istediği ihtimali üzerinde duruluyor.

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