Avcılar'daki metrobüs kazasının saniyeler öncesi kamerada: Çok kötü oldum ambulans çağırın
Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde metrobüs şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.
Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K'nın "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.
Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.
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88 yaralı taburcu edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."