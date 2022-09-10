Gündem Avcılardaki metrobüs kazasının saniyeler öncesi kamerada Çok kötü oldum ambulans çağırın
İSTANBUL

Avcılar'daki metrobüs kazasının saniyeler öncesi kamerada: Çok kötü oldum ambulans çağırın

Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde metrobüs şoförünün, "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

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Haber Merkezi DHA
Avcılardaki metrobüs kazasının saniyeler öncesi kamerada: Çok kötü oldum ambulans çağırın
Metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde 'Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum.' dediği duyuluyor.

Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.


'AMBULANS ÇAĞIRIN'

Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K'nın "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.

Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

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88 yaralı taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."

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Metrobüs kazasında yaralının çıkarılma anı
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Metrobüs kazasında yaralının çıkarılma anı
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası metrobüslerde bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, bir yaralının çıkarılma anı kameraya böyle yansıdı.

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar “İmamoğlu istifa” sloganı attı
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Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar “İmamoğlu istifa” sloganı attı
Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, 'İmamoğlu istifa' sloganı attı. Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü. Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5'te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.


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