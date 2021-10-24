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POLİTİKA

Avrupa Parlementosu Başkanı Sassoli Türkiye'yi hedef aldı

Avrupa Parlementosu Başkanı David Sassoli, Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğinin açıklanmasının ardından Türkiye'yi hedef aldı. "Yılmayacağız" diyen Sassoli, Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Parlementosu Başkanı Sassoli Türkiyeyi hedef aldı
David Sassoli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan ABD büyükelçisi öncülüğündeki 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası Avrupa Parlementosu Başkanı David Sassoli, sosyal medya hesabından Türk hükümetini hedef alan bir açıklama yaptı.

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"On büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işaretidir. Yılmayacağız. Osman Kavala'ya özgürlük" mesajını paylaşan Sassoli, Türk yargısını hedef alan büyükelçilere destek çıktı.

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