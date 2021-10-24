Avrupa Parlementosu Başkanı Sassoli Türkiye'yi hedef aldı

Bakan Soylu terörden temizlenen bölgede TVNET'e konuştu: Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Göller başı bölgesinde TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor' ifadelerini kullandı