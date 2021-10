Avrupa Parlementosu Başkanı Sassoli Türkiye'yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan ABD büyükelçisi öncülüğündeki 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıkladı.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala. — David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021

Bu gelişme sonrası Avrupa Parlementosu Başkanı David Sassoli, sosyal medya hesabından Türk hükümetini hedef alan bir açıklama yaptı.

ELÇİLERE DESTEK ÇIKTI

"On büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işaretidir. Yılmayacağız. Osman Kavala'ya özgürlük" mesajını paylaşan Sassoli, Türk yargısını hedef alan büyükelçilere destek çıktı.

