Gündem Kılıçdaroğlundan büyükelçilere Osman Kavala desteği
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Osman Kavala desteği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayımlayıp Türk yargısı hedef alan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilecek olmalarına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, bunun gündem yaratmak için yapıldığını savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlundan büyükelçilere Osman Kavala desteği
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Osman Kavala’nın bırakılması için bildiri hazırlayan ABD büyükelçisi öncülüğündeki 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıkladı.

'ELÇİLER GÖNDERİLMESİN'

Buna ilk karşı çıkanlardan biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri, büyükelçilerin ülkeden gönderilmemesini istedi.

Osman Kavala
Osman Kavala

YAPAY GÜNDEM

Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır" dedi.

NELER OLMUŞTU?

  • Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, diplomasi tarihine geçecek bir skandala imza attı. Kendilerini sömürge valisi gibi gören elçiler, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın ‘derhal’ serbest bırakılmasını istedi.

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