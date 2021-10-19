​10 büyükelçiden küstah açıklama: Haddinizi bilin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, 9 ülkenin büyükelçiliğini de yanına alarak Türk mahkemelerine Gezi finansörü Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yaptı.

ABD Ankara Büyükelçiliği, twitter hesabı ve internet sitesinde, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğu ile ilgili haddi aşan bir açıklama yaptı.

“Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti” denilen açıklamada “Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir” denildi.

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TEKMİLİ BİRDEN TÜRKİYE’YE KARŞI

Açıklamanın 10 ülke adına yapıldığı belirtilerek, Kavala davasının hızla sonlandırılması çağrısında bulunuldu. Bildiride “Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” hezeyanlarına yer verildi. Küstah açıklamayı yayınlayan büyükelçilerin çoğu, ABD’li finans spekülatörü George Soros’un Türkiye temsilcisi olarak bilinen işadamı Osman Kavala’yı yargılandığı davaların duruşmalarında da yalnız bırakmamıştı.

GÜNDEM Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

KABUL EDİLEMEZ

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklama infiale sebep oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir” dedi.

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Krizlerde yönetim tek merkezden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürleriyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’de bir araya geldi. İkinci nesil GAMER yazılım çalışmalarının başladığını belirten Soylu, GAMER’ın temelde kriz anını yönetme üzerine kurgulanmış, yapay zeka kullanabilen bir yapı olduğunu ifade etti. Soylu şöyle devam etti: “Yeni nesil GAMER yazılımında olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, sürecin ilgili birimler ve karar alma organları tarafından hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacaktır. GAMER yazılımı, veriyi kullanan, bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacaktır.”

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